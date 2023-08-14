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لبنان

قرارٌ جديد بحقّ رياض سلامة من مصرف لبنان.. هذا ما تقرّر

Lebanon 24
14-08-2023 | 13:23
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ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أنَّ لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أصدرت قراراً بتجميد الحسابات المصرفية العائدة لحاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة وشركائه، مع رفع السرية المصرفيّة عنهم.
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ووفقاً لوثيقة جرى تداولها، فإن المشمولين بذاك القرار هم: ماريان الحويك، آنا كوساكوفا، ندى رياض سلامة، رجا توفيق سلامة، رياض توفيق سلامة.

وبموجب القرار الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الإثنين، فإنه سيتم تجميد الحسابات العائدة للأشخاص المذكورة أسماؤهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، مع رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب. 
 
 
 

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