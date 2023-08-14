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لبنان

خبرٍ عاجل عن تسعيرة الإنترنت.. هكذا ستُصبح بالدولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 13:29
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كشفت مصادر ناشطة في قطاع الإنترنت لـ"لبنان24" أنّ الشركات المعنيَّة بمنح الخدمة للموزعين في المناطق، لم تُبلغ المتعاملين معها حتى الآن بخطوة زيادة الأسعار، على الرّغم من إقرار تعرفة جديدة لرسوم الإنترنت الممنوح من قبل هيئة "أوجيرو". 
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وأشارت المصادر إلى أنَّ التسعيرة على صعيد مختلف المُوزعين ستبقى على حالها في الوقت الرّاهن، موضحةً أنَّه خلال الأشهر الماضية جرى تعديل الرسوم تدريجياً كي لا يتمّ الوصول إلى زيادة مُفاجئة تُقلق المواطنين، وأضافت: "من الآن وحتى الأشهر المقبلة قد تطرأ تعديلات جديدة على التسعيرة، ومن الممكن أن يُصبح الإنترنت المنزلي بأكثر من 25 دولاراً شهرياً خلال الفترات المُقبلة، لكن هذا الأمرُ غير محسومٍ حتى الآن وينتظر قراراتٍ واضحة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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