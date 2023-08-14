بشرى من مكاري لموظفي "تلفزيون لبنان"

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري نيل موظفي تلفزيون لبنان جزءا من مستحقاتهم.





وقال مكاري لـmtv: "بشرى سارّة في ليلة عيد انتقال السيدة حيث تقاضى موظفو تلفزيون لبنان جزءا من مستحقاتهم والمحطة لن تقفل طالما أنا وزيراً".

Advertisement