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لبنان

بشرى من مكاري لموظفي "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:01
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أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري نيل موظفي تلفزيون لبنان جزءا من مستحقاتهم.


وقال مكاري لـmtv: "بشرى سارّة في ليلة عيد انتقال السيدة حيث تقاضى موظفو تلفزيون لبنان جزءا من مستحقاتهم والمحطة لن تقفل طالما أنا وزيراً".
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زياد مكاري

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