أول ردّ إسرائيلي على خطاب نصرالله.. ماذا قيلَ عن "المخبأ"؟

إهتمّت وسائل إعلام إسرائيليّة بشكلٍ لافتٍ وكبير بمضمون خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، اليوم الإثنين، في ذكرى "إنتصار تموز عام 2006".
ولوحِظ أن بعض المحللين الإسرائيليين تطرقوا بشكلٍ خاص إلى تهديد نصرالله لتل أبيب عبر القول إنه في حال حصول حرب ضدّ لبنان، فإن "إسرائيل ستعود إلى العصر الحجري". كذلك، توقف المحللون عند ما قاله نصرالله بشأن وضع الجيش الإسرائيلي، إذ اعتبرَ أن الأخير يعاني من الضعف والتفكّك.
بدوره، علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي داني دنون على كلام نصرالله، وقال: "يبدو أن الهواء في مخبأ نصرالله ضعيفٌ جداً وهذا الأمر يجعل الأخير في حيلة من أمره".
وأضاف: "إذا حاول حزب الله إيذاء إسرائيل، فسيعود لبنان إلى العصر الحجري وسيُدفن تحت الأنقاض".