إشكالٌ في عين الحلوة.. هل تجدَّدت الإشتباكات؟

نفت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" ما قيلَ مساء اليوم عن حدوث إشتباكاتٍ جديدة في منطقة جبل الحليب المُحاذية لمُخيّم عين الحلوة.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أنّه ما من حدثٍ أمني هناك، لافتة إلى أنهُ لا صحة لما قيل عن إشكالٍ بين عناصر من القوة الأمنية المشتركة في المنطقة المذكورة، وقالت: "هناك، لا تواجد لتلك القوة، وما جرى فقط هو إشكالٌ بين شخصٍ ونجله والأمور مستقرّة الآن في المُخيم".

وأشارت المصادر إلى أنّه ما من حدثٍ أمني هناك، لافتة إلى أنهُ لا صحة لما قيل عن إشكالٍ بين عناصر من القوة الأمنية المشتركة في المنطقة المذكورة، وقالت: "هناك، لا تواجد لتلك القوة، وما جرى فقط هو إشكالٌ بين شخصٍ ونجله والأمور مستقرّة الآن في المُخيم".