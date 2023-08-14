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لبنان

إشكالٌ في عين الحلوة.. هل تجدَّدت الإشتباكات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-08-2023 | 15:53
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نفت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" ما قيلَ مساء اليوم عن حدوث إشتباكاتٍ جديدة في منطقة جبل الحليب المُحاذية لمُخيّم عين الحلوة.

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وأشارت المصادر إلى أنّه ما من حدثٍ أمني هناك، لافتة إلى أنهُ لا صحة لما قيل عن إشكالٍ بين عناصر من القوة الأمنية المشتركة في المنطقة المذكورة، وقالت: "هناك، لا تواجد لتلك القوة، وما جرى فقط هو إشكالٌ بين شخصٍ ونجله والأمور مستقرّة الآن في المُخيم". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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