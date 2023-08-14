في منشور جديد.. هكذا تحدّثت نجاة عون صليبا عن رياض سلامة

وسيم منصوري يجمد حسابات رياض وندى ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا.

يا ترى هل يشرب رياض سلامة وعصابته من مر الكأس الذي يُشرِبُه للبنانيين والمودعين منذ سنوات؟#رياض_سلامة #رجا_سلامة #ندى_سلامة #ماريان_الحويك #آنا_كوزاكوفا #وسيم_منصوري #أموال_المودعين #مصرف_لبنان pic.twitter.com/7rrmOJ7MZb