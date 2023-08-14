مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



حرارة الطقس الملتهبة مناخيا رغم تساقط امطار اعتيادية نتيجة الاحتباس الحراري تقابلها حرارة سياسية تواكب الاسبوع الطالع .

فالجلسة التشريعية الخميس المقبل قائمة بتأكيد وجهوزية من رئيس المجلس نبيه بري غير ان المعارضة مستمرة بموقفها الذي يشدد على أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة وهي في طور عقد اجتماعات لكتلها النيابية وصولا الى يوم الجلسة من أجل اتخاذ القرار حول المشاركة من عدمها.

Advertisement اما حكوميا فجلستان لمجلس الوزراء الاولى الاربعاء لاستكمال النقاش في مشروع قانون موازنة 2023 والثانية الخميس لبحث جدول اعمال مؤجل من الاسبوع الفائت.

وهذا المساء سترصد الاوساط السياسية كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للإنتصار في حرب تموز، حيث سيتطرق إلى آخر التطورات خصوصا لجهة حادثة الكحالة والمتوقع أن ترخي بظلالها على الية التجديد لليونيفيل نهاية اب بموجب القرار 1701 والوضع في الجنوب عرضه قائد اليونفيل مع وزير الدفاع وقائد الجيش مع تشدديد الوزير سليم على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب متمنيا أن يؤخذ بالإقتراح اللبناني لجهة التنسيق بين قوات البونيفيل والحكومة في ما يتعلق بتحرك اليونيفيل في منطقة عملياتها.

وفي الاطار الامني اكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد إجتماع مجلس الامن المركزي

رفع الجهوزية الأمنية وتاكيد جهوزية مضاعفة لمواكبة التطورات ولحماية المواطنين،لافتا الى أن ما حصل من أحداث مؤخرا هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السلطات الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية، مشددا على الدور المحوري للجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد

اقليميا برز تطور في الملف النووي الايراني باعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية معربا عن رغبته بعودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي.

وتزامن الاعلان الايراني عن النووي مع خطوة اميركية في الملف اليمني باعلان الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيزور الخليج اليوم لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان حرارة الطقس الملتهبة مناخيا رغم تساقط امطار اعتيادية نتيجة الاحتباس الحراري تقابلها حرارة سياسية تواكب الاسبوع الطالع .فالجلسة التشريعية الخميس المقبل قائمة بتأكيد وجهوزية من رئيس المجلس نبيه بري غير ان المعارضة مستمرة بموقفها الذي يشدد على أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة وهي في طور عقد اجتماعات لكتلها النيابية وصولا الى يوم الجلسة من أجل اتخاذ القرار حول المشاركة من عدمها.اما حكوميا فجلستان لمجلس الوزراء الاولى الاربعاء لاستكمال النقاش في مشروع قانون موازنة 2023 والثانية الخميس لبحث جدول اعمال مؤجل من الاسبوع الفائت.وهذا المساء سترصد الاوساط السياسية كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للإنتصار في حرب تموز، حيث سيتطرق إلى آخر التطورات خصوصا لجهة حادثة الكحالة والمتوقع أن ترخي بظلالها على الية التجديد لليونيفيل نهاية اب بموجب القرار 1701 والوضع في الجنوب عرضه قائد اليونفيل مع وزير الدفاع وقائد الجيش مع تشدديد الوزير سليم على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب متمنيا أن يؤخذ بالإقتراح اللبناني لجهة التنسيق بين قوات البونيفيل والحكومة في ما يتعلق بتحرك اليونيفيل في منطقة عملياتها.وفي الاطار الامني اكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد إجتماع مجلس الامن المركزيرفع الجهوزية الأمنية وتاكيد جهوزية مضاعفة لمواكبة التطورات ولحماية المواطنين،لافتا الى أن ما حصل من أحداث مؤخرا هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السلطات الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية، مشددا على الدور المحوري للجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلداقليميا برز تطور في الملف النووي الايراني باعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية معربا عن رغبته بعودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي.وتزامن الاعلان الايراني عن النووي مع خطوة اميركية في الملف اليمني باعلان الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيزور الخليج اليوم لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.



الرابع عشر من اب وانتصر لبنان ببسالة مقاومته وتضحيات جيشه وصمود شعبه المقاوم.

الرابع عشر من اب سجل حافل بالتضحيات مرصع باكليل الغار والعزة والانتصار

الرابع عشر من اب تاريخ مجيد لا يمكن ان يمحى من ذاكرة شعب مقاوم يعرف معنى العيش بعزة وكرامة ويواجه المحتل لطرده من الارض حتى لو كلفه الامر تقديم الارواح على مذبح حفظ الوطن

ثلاثة وثلاثون يوما قدم لبنان خلالها اروع ملاحم الصمود واعطى العالم درسا عن رفض الاستستلام والمقاومة حتى الاستشهاد وبذل الغالي والنفيس من اجل الكرامة.

وفي ذكرى الانتصار دعا المكتب السياسي لحركة امل الى استحضار كل العناوين التي صنعت الانتصارات واهمها الوحدة والاستقرار الداخلي على كل المستويات

وجدد المكتب السياسي التاكيد على الالتزام بالميثاق والدستور وباولوية حماية البلد وسيادته وقدراته الرادعة مشيرا إلى ان مناخات التوتر والتازيم لا يخدمان الا مصلحة العدو الاسرائيلي

داخليا وبإنتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الخارج لاستئناف البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023 إضافة الى مشروع قانون يرمي الى اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد بعد غد الاربعاء ايضا يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية يوم الخميس 17 آب للبحث في البنود المؤجلة من جدول اعمال الجلسة السابقة.

تتكثف الاتصالات السياسية بين الكتل النيابية عشية الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار قوانين عدة مهمة تحمل طابع تشريع الضرورة وعلى راسها قانون الصندوق السيادي والطاقة المتجددة.

امنيا اجتماع لمجلس الامن المركزي ووزير الداخلية بسام مولوي يؤكد رفع الجهوزية الأمنية لمواكبة التطورات وتشديدا على الدور المحوري للجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد

واعلن المولوي عدم السماح بأن تكون المخيمات وتحديدا مخيم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أي منطقة لبنانية

خارجيا كشف المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن زيارة قريبة لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى السعودية سيتم خلالها تبادل الجانبين مختلف الملفات الساسية والاقليمية والاقتصادية وتاكيد على ان العلاقات بين البلدين تتقدم بخطى ثابتة.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في



البداية مع خبر ايجابي. فبعد غد الأربعاء تصل الى لبنان بحرا منصة الحفر Transocean Barents، على أن ترافقها جوا المعدات اللازمة ، لتتمركز في المياه اللبنانية وتباشر التنقيب عن الغاز. فيدخل لبنان بتلك الخطوات نادي الدول النفطية فعليا ، مع ما يعنيه ذلك من أمل مالي واقتصادي للسنوات المقبلة.

فسحة الأمل هذه لا تلغي السواد القائم في أكثر من ملف. فالجمود لا يزال على حاله رئاسيا. فيما من المفترض أن تتضح في الأيام المقبلة مستجدات المقايضة بين التيار الوطني الحر وحزب الله. مقايضة قال عنها سمير جعجع اليوم "إن ظاهرها وطني، لكن حقيقتها مصلحة شخصية لجبران باسيل.

حزب الله يواكب هذه الحركة بالتشدد الكلامي، والحديث عن أن الأزمة تزداد تعقيدا. حتى بات الحديث يتخطى مسألة الرئاسة، ليضع النظام والطائف على المحك. فهل سيستكمل أمين عام الحزب في اطلالته مساء اليوم الانكار والتصعيد، أم ينحو في اتجاه العقلنة والهدوء، لاسيما أن مجيىء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان اقترب، والموعد النهائي سيحدد الأسبوع المقبل؟ وأن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية التي يتأثر بها الحزب سيزور السعودية في الأيام المقبلة؟

في غضون ذلك، لم يتضح بعد مصير الجلسة التشريعية المرتقبة الخميس. فجدول أعمالها الذي يحمل بنودا لاغراء التيار الوطني الحر بالمشاركة، يتضمن بند الكابيتال كونترول بصيغة تلقى اعتراضات جهات عدة. فهل يكون هذا البند اللغم الذي يطير الجلسة؟ أم يحضر التيار جزءا منها ويطير النصاب لاحقا؟

أما على الصعيد القضائي، فالتحقيقات مستمرة في حادثتي عين ابل والكحالة. في الأولى، لا خلفيات حزبية، حسبما أعلن الوزير بسام مولوي اليوم.

أما في الثانية، التي ثبتت فيها "عراضة" حزب الله بالصوت والصورة، فحمولتها لا تزال في عهدة الجيش. بينما بينت التحقيقات أن اطلاق النار بدأ من عناصر الحزب الذي يرفض تسليم عناصره الذين ظهرت وجوههم في الفيديوهات. فهل ترضخ الدويلة لمنطق الدولة؟ أم تبقى تشرعن لنفسها السلاح والهروب من المساءلة وعدم الخضوع للعدالة؟



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



وكان حقا علينا..



هو الحق الالهي الذي ترجم نصرا للمؤمنين من تموز وآب عام الفين وستة الى كل محطات الجهاد التي خاضها اهل المقاومة والثبات ..



وفي ذكراه التي لن تنتهي مفاعيلها يقف الزمن عند الرابع عشر من آب مستذكرا رجالا آمنوا بربهم فزادهم هدى ونصرا وعزا.. واعز بهم امة لا تزال شاهدة على كأس العلقم الذي اسقوه للعدو الصهيوني واعادوه لربيبه التكفيري، وها هم اليوم يحتفلون بنصر الله وعلى اعتاب عيدهم السابع عشر، فجر جديد يطل مع وصول منصة الحفر والتنقيب عن النفط الى البلوك رقم تسعة، محمية بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي جعلت العدو واعوانه ينتظمون تحت سقف قوة الردع التي جعلت لبنان قادرا على استثمار نفطه وغازه بعد سنين من المنع الصهيوني – الاميركي ..



فالاربعاء تصل المنصة العائمة “ترانس اوشن بارنتس” الى البلوك رقم تسعة لتبدأ عملها بفترة اقصاها عشرة ايام، فيما وزارتا الطاقة والاشغال قد اتمتا كامل الامور القانونية واللوجستية لبدء العمل.



عمل محمي بسواعد المقاومين الحاضرين على الدوام لما فيه مصلحة لبنان كل لبنان، مترفعين عن كل النوايا والمواقف الخبيثة، وكل انواع الشذوذ الاخلاقي والسياسي والفكري الذي يستحكم بالبعض من هذا الوطن..



وفيما يريد البعض قاصدا او عن غير قصد استهداف المقاومين وسلاحهم، يقف العدو الصهيوني بكامل ترسانته العسكرية عاجزا عن تغيير المعادلات او فرض الاملاءات، فبعد سبعة عشر عاما يقف الصهاينة مربكين متناحرين معلنين عجز جيشهم وفقدانه الجاهزية لاي معركة حقيقية..



وعن تلك الحقائق وما بعدها يتحدث سيد المقاومة وصانع انتصاراتها، مطلعا اللبنانيين وكل المحبين على حقيقة الامور وما ستحمله الايام من بشائر لن تطول حتى تتحقق على ايدي المقاومين وكل الشرفاء والصابرين. فبعد ساعة من الآن يطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى الانتصار الالهي عام الفين وستة..



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



في انتظار كلمة السيد حسن نصرالله التي يتطرق فيها الليلة الى جملة من العناوين، ابرزها ذكرى انتصار لبنان في حرب تموز 2006، اضافة الى التطورات السياسية والامنية الاخيرة، ومن ابرزها حادثة الكحالة وجريمة عين إبل التي كشف وزير الداخلية اليوم الا خلفية حزبية لها، وفق ما بينته التحقيقات الاولية… يبدو ان من تبقى من اركان المنظومة قرر السير في حملة اعلامية مضادة، للتغطية على الفضائح التي كشفها التقرير الاولي للتدقيق الجنائي. وعنوان الحملة المذكورة، التي يستعمل فيها سلاح التسخيف، من خلال الحديث عن استحالة استخدام مضمون التقرير امام القضاء… عنوان الحملة تحميل وزارة الطاقة وملف الكهرباء بشكل عام، المسؤولية الكبرى عن الفجوة المالية، لمواصلة التصويب على التيار الوطني الحر، الذي لولاه، ولولا الرئيس العماد ميشال عون تحديدا، لما كان تدقيق جنائي ولا من يدققون، وتشهد على ذلك متابعة حثيثة ويومية، ورسائل الى مجلس النواب، وتصريحات اعلامية، ومراسلات مكتوبة، وسهام وخناجر سياسية في اتجاه التيار ومؤسسه ورئيسه. اما المسؤولية الفعلية في ملف الكهرباء، فيتحملها النكد السياسي، الذي تكشفت فصوله عبر الاعلام، والذي مورس منذ اقرار خطة الوزير جبران باسيل في مجلس الوزراء عام 2010، التي قوبلت بعرقلة معروفة من وزراء المال المتعاقبين، المنتمين سياسيا الى جهة معروفة، في موازاة المزايدات التقليدية من خصوم التيار المسيحيين وغير المسيحيين.

هذا مع العلم ان سياسة دعم قطاع الكهرباء مطبقة منذ التسعينات، وهي التي كبدت الدولة كل تلك الخسائر، فيما تطبيق خطة باسيل كان كفيلا بالوصول الى وقف الدعم، وبالتالي… تفادي الخسائر التي يتحملها من ارتكبوا الاخطاء المتراكمة منذ ثلاثة عقود.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



انهماك بين ثلاثة أنواع من الحرارة التي كادت ان تبلغ حد الحرائق، بسبب ارتفاعها.



حرارة الطقس وقد بلغت حدودا ودرجات غير مسبوقة، وسنكون في بداية النشرة مع معطيات مفصلة عنها.



الحرارة الأمنية والعسكرية التي تدرجت من عين الحلوة إلى عين إبل إلى الكحالة.



اليوم اجتماع لمجلس الأمن المركزي وكلام لوزير الداخلية بعده، لم يمر من دون تعليقات.



في موضوع عين إبل، قال وزير الداخلية أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود خلفية حزبية لما حصل.



كلام وزير الداخلية رد عليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبر أن فحوى الفيديوات يظهر أنها عملية قتل متعمدة.



يظهر من خلال وجود عدة آليات قامت بعملية الخطف وعدة أشخاص أن عملية القتل منظمة. ووفقا للمعطيات الموجودة، الشكوك تدل على تورط حزب الله.



وبين "لا خلفية حزبية" كما قال وزير الداخلية، والشكوك بتورط حزب الله، كما قال الدكتور جعجع، المطلوب الإسراع في التحقيق، لئلا تبقى جريمة عين إبل مدار بلبلة.



في موضوع حادثة الكحالة، اكتفى وزير الداخلية بإبداء الأسف لتصريحات تذكر بالحرب، لكنه لم يتحدث مطلقا عما حدث، لا عن الاشتباك ولا عن حمولة الشاحنة. الجدير ذكره أن وزير الداخلية كان انتقد غياب القضاء العسكري عن مسرح الحادثة.



الحرارة المالية والنقدية مزدوجة: الأولى تتعلق بتقرير الفاريز أند مارسال: التقرير الذي تتجاوز صفحاته الثلاثمئة صفحة، ونشر بحرفيته باللغة الانكليزية، ومع ذلك تترجم في كل يوم بضع صفحات منه، غب الطلب، من أجل الإثارة الإعلامية من دون أن يعرف بعد المسار القضائي للتقرير.



أما الحرارة الثانية ماليا ومصرفيا، فتتمثل في الكابيتال كونترول المطروح في مجلس النواب والذي يلقى أكثر من اعتراض، سواء من النواب أو من صندوق النقد الدولي.



وهذا المساء، أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرارا جاء فيه أن "هيئة التحقيق الخاصة بعد الإطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة قررت بالإجماع تجميد كل الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب".



حكوميا، جلستان لمجلس الوزراء: الأولى بعد غد الأربعاء، والثانية الخميس.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



على سطح الكرة اللبنانية .. لكل تدقيقه الجنائي, ونتائج العينات توزغ خسائرها تبعا للهوى السياسي , وكما يفتتح اللبنانيون مكاتب استشارية لدرس التدقيق, فإن للامن ايضا فروعا واحزابا تحلل في الجرائم من عين ابل الى كوع الكحالة.



وبظرف نهار واحد : سمير جعجع يعلن ان عملية عين ابل وقعت في منطقة هي في صلب وعمق سيطرة "حزب الله", فيما يزيل وزير الداخلية بسام المولوي الشبهات عن وجود أي خلفية حزبية للحادثة. وعلى هذا الميزان المائل للعدل يتم رفع البصمات, كل في اتجاه, لكن الحقائق مغيبة, ويجري التصرف بمفاعيلها بما يخدم الاحزاب والتيارات والكتل.



وحتى لا نشعر بنقص في التوازن, فإن الحالة الصحية تدخل بدورها عاملا مستجدا يستأنف سلاسلة كورونا,



و كشف وزير الصحة فراس الابيض عن تداعيات "أيريس" المتحور الجديد الذي انتشر في أكثر من خمسين دولة حول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.



غير ان لبنان قاتل المتحورات, ويبدو ان مناعته قد جنبته لليوم كل الامراض الامنية والسياسية ولم تتأثر سياحته باحداث متنقلة واكواع خطرة, اذ لم تسجل دوائر السياحة الغاء الحجوزات في موسم الصيف.



واما الحجز الاحتياطي في السياسة فله حسابات اخرى وايضا تحت سقف اسبوع واحد : جلستان, واحدة نيابية معرضة للانقراض وثانية وزارية مرشحة للمزايدات المسيحية . فالخميس المقبل هو موعد جلسة تشريع الضرورة في مجلس النواب بجدول من اربعة بنود يتقدمها الصندوق السيادي . والتشريع هذا رهن مواقف الكتل التي تمهد لتطيير الجلسة قبل وصولها الى موعدها .

ويسبقها الاربعاء عقد جلسة لمجلس الوزراء ببنود مؤجلة, وقالت الامانة العامة للمجلس ان الرئيس ميقاتي بصدد الدعوة الى جلسة أخرى عصر الخميس وعلى جدولها اربعة عشر بندا وسواء في المجلسين النيابي والوزاري فإن السيوف السياسية ترتفع والمزايدات تتوالى,



وجوائز الترضية تتقدم وابرزها الصندوق السيادي الذي يتصدر التشريع. وللرأي العام ان يتخيل المشهد الدرامي كيف ان طبقة سياسية تسببت بالفجوة المالي الهائلة هي عينها ستنظم لنا صندوقا لإدارة الموارد البترولية او اي صندوق اخر ائتماني.



وللتاريخ ان يسجل ان من سرق الناس .. مكلف اليوم امانة سرهم المالي والنفطي والعقاري, وهذا التشريع رأى فيه النائب نبيل بدر حبكة سياسية وجائزة ترضية من الثنائي لجبران باسيل. وتلك هدية متواضعة على ما يبدو امام الكثير الذي يطلبه رئيس التيار لاتمام صفقة انتاج الرئيس الخارج من عمق البحر .

ويستكمل باسيل معركته كمتسابق في التدقيق الجنائي متسخدما القضاء للضغط, ومناشدا المركزي لتزويده بالمعطيات , وقد اصدر الحاكم بالوكالة وسيم منصوري هذا المساء قرارا اعلن فيه ان هيئة التحقيق الخاصة قررت بالاجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة و مباشرة او غير مباشرة لكل من رياض سلامة ونجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وآنا كوزاكوفا وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصاف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها.