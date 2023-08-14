Advertisement

لبنان

ألغاز غير مسبوقة

Lebanon 24
14-08-2023 | 17:06
A-
A+
Doc-P-1097635-638276549212125955.jpg
Doc-P-1097635-638276549212125955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمني سابق وصف ما يجري من كشف الكتروني لما يحصل أمنياً، بأنه أشبه بالألغاز غير المسبوقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية: لا شيء يعلو فوق القانون والتحقيقات بملف مخيم عين الحلوة مستمرة والمساعي قائمة لضبط الوضع والإستمرار بالتهدئة ولن نسمَح بأن تكون المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كل المناطق اللبنانية
lebanon 24
15/08/2023 04:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي: نشكر الجيش والقوى الأمنية كافة على الجهود القائمة لتثبيت الأمن في مختلف المناطق اللبنانية
lebanon 24
15/08/2023 04:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان في مجلس الأمن: إعادة اليونيفل إلى "قواعد 2006"
lebanon 24
15/08/2023 04:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"كبسات أمنيّة" مفاجئة على مطاعم في مدينة لبنانية.. ماذا تبيّن؟
lebanon 24
15/08/2023 04:36:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أمن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-08-14
17:30 | 2023-08-14
16:57 | 2023-08-14
16:24 | 2023-08-14
16:00 | 2023-08-14
15:53 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24