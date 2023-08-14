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لبنان
ألغاز غير مسبوقة
Lebanon 24
14-08-2023
|
17:06
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أمني سابق وصف ما يجري من كشف الكتروني لما يحصل أمنياً، بأنه أشبه بالألغاز غير المسبوقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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