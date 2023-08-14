إتصالات عاجلة

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Lebanon 24
14-08-2023 | 18:00
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جرت اتصالات عاجلة بين دول المجموعة الخماسية لتضمين فقرة في البيان بشأن التمديد لليونيفل تتحدث عن خروقات للقرار 1701، في ما خص نقل الأسلحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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