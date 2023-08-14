إتصالات عاجلة

جرت اتصالات عاجلة بين دول المجموعة الخماسية لتضمين فقرة في البيان بشأن التمديد لليونيفل تتحدث عن خروقات للقرار 1701، في ما خص نقل الأسلحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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