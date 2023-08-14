29
o
بيروت
31
o
طرابلس
34
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تداعيات حادثة الكحالة: لا بيئة حاضنة للسلاح
Lebanon 24
14-08-2023
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط":تُظهر قراءة هادئة للأحداث التي شهدتها منطقة الكحالة الأسبوع الماضي، أن المشكلة الأساسية التي أدت لتطور الوضع على الأرض في المنطقة بعد انقلاب شاحنة كانت تنقل أسلحة لـ«حزب الله»، هي أن القسم الأكبر من البيئة المسيحية لم يعد الحزب حليفاً أو صديقاً يفترض دعمه وتقويته. فغالبية أبناء الكحالة من مناصري «التيار الوطني الحر»، وهم فعلياً من تصدوا إلى جانب أنصار الأحزاب الأخرى فيها لوجود عناصر مسلحة في بلدتهم، واستفزتهم الشاحنة ومحتوياتها رغم علمهم أنها للحزب.
Advertisement
وقد بات واضحاً، حسب متابعين عن كثب للعلاقة بين قيادتي «الوطني الحر» و«حزب الله»، أن الاهتزازات التي عرفتها هذه العلاقة في الأشهر الماضية انعكست بشكل كبير على القواعد الشعبية، بحيث إن ما شهدته ولا تزال تشهده وسائل التواصل الاجتماعي بين ناشطين من الطرفين بعد حادثة الكحالة، من تصويب بالمباشر وشتائم وتصعيد، لا يوحي بإمكان عودة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية، إنما يؤكد أن هناك ما انكسر ولم يعد يمكن إصلاحه.
ولا يعد رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، أن تلاشي البيئات الحاضنة من شأنه أن يؤثر على «حزب الله»، «فما يعنيه شبكة المصالح مع بيئته وامتلاك السلاح، أما المزاج الشعبي العام فلا يعنيه كثيراً طالما لم يتحول إلى مبادرة سياسية لمواجهته».
ويضيف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هو يضع يده على مفاصل الدولة وهناك جيش صديق بالنسبة له وقوى أمنية صديقة ومجلس نواب وإدارة وحكومة صديقة، فالشعور الأهلي وإن كان صادقاً لا يؤثر فيه».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
03:34 | 2023-08-14
14/08/2023 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفلة خاصة بمنزلهما.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها وحركاتها "الغريبة" حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
في حفلة خاصة بمنزلهما.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها وحركاتها "الغريبة" حديث الجمهور (فيديو)
09:10 | 2023-08-14
14/08/2023 09:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء كوالدتها الروسية.. ابنة ماريو باسيل حديث الجمهور تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
شقراء كوالدتها الروسية.. ابنة ماريو باسيل حديث الجمهور تعرفوا إليها (فيديو)
03:10 | 2023-08-14
14/08/2023 03:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه عارية وبشعر قصير.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
شبه عارية وبشعر قصير.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت
04:04 | 2023-08-14
14/08/2023 04:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2023-08-14
سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة ومنصوري يُجمِّد حساباته وفريقه
22:08 | 2023-08-14
حديث عن ورقة تصعيديّة للمعارضة بعد زيارة لودريان.. والملف الرئاسي مجمّد
22:10 | 2023-08-14
بو حبيب الى نيويورك لمناقشة الصيغة الجديدة للتمديد لليونيفيل
23:49 | 2023-08-14
حادث سير يودي بحياة شابين في طرابلس.. هذا ما جرى فجراً
22:20 | 2023-08-14
المعلن والمخفي في الحوارات الرئاسية
22:18 | 2023-08-14
آمال تواكب وصول سفينة التنقيب عن النفط والغاز
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
15/08/2023 07:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
15/08/2023 07:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
15/08/2023 07:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24