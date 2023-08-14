حادث سير يودي بحياة شابين في طرابلس.. هذا ما جرى فجراً

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فجعت مدينة طرابلس ومنطقة ابي سمراء فجر اليوم بوفاة الشابين عبد العزيز ضناوي وكريم فاكهاني اللذين قضيا بحادث سير مروع على اوتوستراد بيروت بإتجاه طرابلس عند نقطة البالما فجر اليوم.وكانت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة قد هرعت الى المكان وعملت على نقل جثة كريم الى مستشفى طرابلس الحكوميليتم العثور لاحقاً بعد عملية بحث من قبل ابناء المنطقة وفرق جهاز الطوارئ على الجثة الثانية العائدة للشاب عبد العزيز ونقله الى مستشفى طرابلس الحكومي.