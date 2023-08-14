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لبنان

حادث سير يودي بحياة شابين في طرابلس.. هذا ما جرى فجراً

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:49
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فجعت مدينة طرابلس ومنطقة ابي سمراء فجر اليوم بوفاة الشابين عبد العزيز ضناوي وكريم فاكهاني اللذين قضيا بحادث سير مروع على اوتوستراد بيروت بإتجاه طرابلس عند نقطة البالما فجر اليوم.

وكانت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة قد هرعت الى المكان وعملت على نقل جثة كريم الى مستشفى طرابلس الحكومي 
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ليتم العثور لاحقاً بعد عملية بحث من قبل ابناء المنطقة وفرق جهاز الطوارئ على الجثة الثانية العائدة للشاب عبد العزيز ونقله الى مستشفى طرابلس الحكومي.
 
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