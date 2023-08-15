خلاف داخل التيار؟

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بالرغم من ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سيطر بشكل كبير على المفاصل الأساسية داخل "التيار"، الا ان الخلافات لا تزال تظهر بشأن بعض القضايا الهامشية..وبحسب مصادر مطلعة فإن خلافاً حصل داخل "التيار" يقوم على فكرة التعامل الاعلامي مع "حزب الله" بعد حادثة الكحالة، في ظل دفاع بعض القيادات العونية عن الحزب بشكل مستفز مسيحيا.ودافع البعض داخل "التيار" عن فكرة التصعيد ضد الحزب بإعتباره مربح شعبياً في هذه اللحظة او اقله ضبط القيادات التي تظهر تعاطفا دائما مع حارة حريك حتى اوقات الخلاف.