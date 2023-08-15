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لبنان

هل قصد نصرالله القوات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2023 | 01:45
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اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في معرض حديثه عن أحداث الكحالة أن بعض الأحزاب التي تختلف سياسيا مع الحزب كان لها الموقف السياسي المعتدل ولم تذهب الى تغذية الفتنة، فهل قصد القوات اللبنانية؟
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مصادر مطلعة اكدت "أن نصرالله لم يكن يقصد "القوات اللبنانية"، علما أن بعض الاطراف السياسية المعارضة لحزب الله تعتبر أن موقف "القوات" لم يرتقِ الى المستوى التصعيدي بل بقي تحت السقف المطلوب".
وتعتبر المصادر "ان هناك انزعاجا من قبل الاحزاب الحليفة من سقف خطابها السياسي والاعلامي الذي لم يكن مناسبا مع الحدث الميداني الذي حصل في عمق المناطق المسيحية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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