معلومة جديدة عن حادثة الكحالة.. ماذا حصل قبل إطلاق النار؟

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كشفت معلومات جديدة أنَّ أوساط "حزب الله" أيقنَت أنّ ضحية حادثة الكحالة فادي بجاني لم يتحرّك لإطلاق النار حينها بناءً لأي خلفياتٍ سياسية أو عقائدية، بل إنَّ ما حصل كان ردّة فعلٍ منه في "ساعة الساعة"، وما جرى في ذاك الوقت هو أنهُ تم إبلاغهُ بأن هناكَ مسلحين في المنطقة يُطلقون النار من دون معرفة هويتهم، فتحرّك بجاني من تلقاء نفسه دفاعاً عن الكحالة، وحصل ما حصل.ولفتت المصادر إلى أنّ هذه الصورة باتت قائمة في أوساطِ المعنيين بالملف، الأمر الذي قد يساهم في "تبريد الأجواء" ومنع إنزلاقها نحو توتّرٍ جديد.