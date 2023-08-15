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لبنان

بانتظار أيلول... مرشّحان متقدّمان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2023 | 02:45
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قالت مصادر نيابيّة، إنّه يتمّ الترويج لاسمين لرئاسة الجمهوريّة، بانتظار وصول الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، إلى لبنان في أيلول المقبل.
وأشارت المصادر النيابيّة إلى أنّ هذين الإسمين هما رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
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واعتبرت المصادر أنّ فرنجيّة يُمكن أنّ يُنتخب إذا وصل الحوار بين "حزب الله" ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل لنتائج إيجابيّة، بينما إسم قائد الجيش يبقى الأكثر تداولاً وخصوصاً في الخارج، لما يُمثّله من شخصيّة وسطيّة توافقيّة بين كافة الأفرقاء.


المصدر: لبنان 24

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