مخاوف أمنيّة من الفراغ في قيادة الجيش

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أبدى مصدر أمنيّ تخوّفه من أنّ يطال الفراغ قيادة الجيش بعد أشهرٍ قليلة، إنّ لم يتمّ إنتخاب رئيس للجمهوريّة ولم تُشكّل حكومة جديدة، بالتزامن مع العمليات الامنية المتعددة في أكثر من منطقة.وقال المصدر إن المحافظة على قيادة الجيش وإبعادها عن التجاذبات السياسيّة مهمّ جدّاً لضمان الإستقرار والوضع الأمنيّ، وأشار إلى أنّ المؤسسة العسكريّة والقوى الأمنيّة استطاعت خلال الفترة الأخيرة التضييق كثيراً على تجار المخدرات، وضبط شبكات إجراميّة وإرهابيّة عديدة.