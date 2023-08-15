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لبنان

دواء "مقطوع" بثلاثة أسعار مختلفة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2023 | 03:45
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في خلال بحث أحد المواطنين عن دواء مفقود في أغلبيّة الصيدليّات، وجد علبة وحيدة في صيدليتين في منطقتين مختلفتين، فاشترى الأولى بالمبلغ المعتمد لدى وزارة الصحة بـ420 ألف ليرة، فيما باع صاحب الصيدليّة الثانيّة الدواء له بسعر قريبٍ جدّاً أيضاً، بحوالي 421 ألف ليرة.
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أمّا المفاجأة، فكانت في الصيدليّة الثالثة، حيث أنّ الدواء متوفّر بكميّة مقبولة. ويقول المواطن لـ"لبنان 24" إنّه اشتراه بـ435500، أيّ بأكثر من 15500 ليرة من السعر المحدّد على تطبيق وزارة الصحّة الخاصّ بأسعار الأدوية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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