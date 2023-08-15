Advertisement

لبنان

"الكيس" بـ2000 ليرة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-08-2023 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1097697-638276859206641134.jpg
Doc-P-1097697-638276859206641134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمد أحد الأفران المعروفة في منطقة مكتظة بالسكان، الى بيع "الكيس" لتوضيب الخبز والمواد الغذائيّة الأخرى بـ2000 ليرة لبنانيّة، ما أثار غضب المواطنين وزبائن الفرن.
وتجدر الإشارة إلى أنّه عند شراء الخبز من أغلبيّة الأفران، لا يتم توضيب أغراض الزبائن داخل "أكياس"، لارتفاع سعرها.
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-15
05:43 | 2023-08-15
05:42 | 2023-08-15
05:28 | 2023-08-15
05:13 | 2023-08-15
04:55 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24