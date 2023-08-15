"الكيس" بـ2000 ليرة!

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يعمد أحد الأفران المعروفة في منطقة مكتظة بالسكان، الى بيع "الكيس" لتوضيب الخبز والمواد الغذائيّة الأخرى بـ2000 ليرة لبنانيّة، ما أثار غضب المواطنين وزبائن الفرن.وتجدر الإشارة إلى أنّه عند شراء الخبز من أغلبيّة الأفران، لا يتم توضيب أغراض الزبائن داخل "أكياس"، لارتفاع سعرها.