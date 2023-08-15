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لبنان

جثة في الغازية.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
15-08-2023 | 01:09
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عثر صباح اليوم على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مرمية داخل ساقية على طريق الغازية البحري قرب المجبل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها
 
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