جثة في الغازية.. اليكم ما جرى

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عثر صباح اليوم على جثة رجل في العقد الرابع من عمره مرمية داخل ساقية على طريق الغازية البحري قرب المجبل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها