ستة جرحى جراء حادث سير في جعيتا

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اعلن الدفاع المدني ان عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٨:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٨/١٥ خمسة جرحى، اربعة منهم الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وجريح خامس الى مستشفى السان جورج اصيبوا جرّاء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام جعيتا - كسروان.كما اسفر الحادث عن سقوط جريح سادس تولت جهات أخرى نقله الى المستشفى.