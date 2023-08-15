Advertisement

لبنان

ستة جرحى جراء حادث سير في جعيتا

Lebanon 24
15-08-2023 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1097704-638276867779653933.jpg
Doc-P-1097704-638276867779653933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلن الدفاع المدني ان عناصره نقلت في تمام الساعة ٠٨:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٨/١٥ خمسة جرحى، اربعة منهم الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وجريح خامس الى مستشفى السان جورج اصيبوا جرّاء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام جعيتا - كسروان.
Advertisement

كما اسفر الحادث عن سقوط جريح سادس تولت جهات أخرى نقله الى المستشفى. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-15
05:43 | 2023-08-15
05:42 | 2023-08-15
05:28 | 2023-08-15
05:13 | 2023-08-15
04:55 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24