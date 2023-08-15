عبدالله: نشكر الصندوق العربي والكويت على دعمهما

كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة "اكس": "نشكر الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، ودولة الكويت الشقيقة، على المساندة في القروض الإسكانية للبنانيين، ونتمنى على إدارة مصرف الإسكان تعديل شروط الحصول على القرض السكني بما يتناسب مع مداخيل الشريحة الفقيرة من المواطنين، وإعطاء الأفضلية للشباب الراغب في الزواج".

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