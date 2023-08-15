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لبنان

تدريبات ودوي انفجارات.. ماذا يجري في الجنوب؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:41
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أفادت قناة "الجديد" بأن "حزب الله" يجري تدريبات في منطقة عرمتا السريرة، ويتم سماع دوي انفجارات قوية يصل صداها الى منطقة مرجعيون.
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