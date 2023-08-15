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لبنان

ماذا تلقّى مجلس النواب من السفارة الفرنسية؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:47
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تلقّى مجلس النواب ظرفاً من السفارة الفرنسية في بيروت، يتضمّن دعوات للنواب للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية أيلول. (MTV)
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