وزير الزراعة: كل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية

كتب وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على منصة "إكس": "‏كل الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً ممثلة بسعادة سفير المملكة في لبنان الذي نقل إلينا قرار تمديد فترة استيراد أزهار القطف والخضروات والأعشاب بدون جذور من لبنان، وفقاً للشروط المحددة في رخص الإستيراد الصادرة بهذا الخصوص، ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣".

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