رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة زار وزير الزراعة

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زار رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري يرافقه المهندس نجيب غصين، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وقدم له شرحًا مفصلًا عن الانجازات التي قدمتها الجمعية لمنطقة البقاع، وكانت مناسبة عرض فيها خوري الخطط والمشاريع المستقبلية التي تنوي الجمعية تنفيذها.كما تطرق خوري الى مشروع الزراعات العطرية التي يستخرج منها المواد الأولية لصناعة الدواء اضافة لإنشاء مختبر تسهيلاً لاستخراج المواد الاولية التي تستخدم في عملية تصنيع الدواء.