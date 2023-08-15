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لبنان

رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة زار وزير الزراعة

Lebanon 24
15-08-2023 | 01:15
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 زار رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري يرافقه المهندس نجيب غصين، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، وقدم له شرحًا مفصلًا عن الانجازات التي قدمتها الجمعية لمنطقة البقاع، وكانت مناسبة عرض فيها خوري الخطط والمشاريع المستقبلية التي تنوي الجمعية تنفيذها.
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كما تطرق خوري الى مشروع الزراعات العطرية التي يستخرج منها المواد الأولية لصناعة الدواء اضافة لإنشاء مختبر تسهيلاً لاستخراج المواد الاولية التي تستخدم في عملية تصنيع الدواء.
 
وتم التطرق أيضاً لموضوع ري المزروعات والمساعدة على تشغيل محطات التكرير.
 
 
ولفت خوري الى "الدور المتقدم ومد يد الدعم المستمر الذي يقدمه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود لتأمين كل ما يلزم لانجاح العمل".

بدوره أثنى الحاج حسن على الطروحات المقدمة من الجمعية ووعد بتعاون لتنفيذ ورش عمل تفيد الناس والمزارعين والعاملين في مجال الزراعة
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