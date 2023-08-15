المرتضى بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء: نقتدي بطاعتها وطهارتها

توجه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بالتبريك للبنانيين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.

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وقال في بيان: "في ذكرى انتقال السيدة العذراء أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بخالص التبريكات، وأدعوهم إلى التمسك برمزية البتول الفائقة الطهارة، كعنوان لقاء وطاعة وسلام. (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا)".أضاف: "نجدد بأننا كلنا ايمان بأنها حارسة الوجود اللبناني الموحد، الذي يجمع على تكريمها وعلى الإقتداء بطاعتها وطهارتها".وختم: "السلام عليك يا ‎مريم، وكل عام واللبنانيون بألف خير".