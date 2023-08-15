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لبنان

المرتضى بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء: نقتدي بطاعتها وطهارتها

Lebanon 24
15-08-2023 | 04:55
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توجه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بالتبريك للبنانيين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.
 
 
وقال في بيان: "في ذكرى انتقال السيدة العذراء أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بخالص التبريكات، وأدعوهم إلى التمسك برمزية البتول الفائقة الطهارة، كعنوان لقاء وطاعة وسلام. (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا)".
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أضاف: "نجدد بأننا كلنا ايمان بأنها حارسة الوجود اللبناني الموحد، الذي يجمع على تكريمها وعلى الإقتداء بطاعتها وطهارتها".

وختم: "السلام عليك يا ‎مريم، وكل عام واللبنانيون بألف خير".
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