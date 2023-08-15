وزارة الخارجية دانت الاعتداء على شيراز الإيرانية: يهدف الى زعزعة الاستقرار

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، "الاعتداء الارهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز الإيرانية"، معربة عن أسفها "لسقوط أربع ضحايا مدنيين وإصابة عدد آخر من الجرحى".وتقدمت الوزارة من إيران حكومة وشعبا ب"أحر التعازي لا سيما من أسر الضحايا"، ومتمنية "الشفاء العاجل للمصابين"، معتبرة ان "هذا العمل الإجرامي الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تنفيذه يهدف الى زعزعة الاستقرار في إيران"، مشددة على "أهمية وضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".