حادث سير مروع على طريق جعيتا.. قتيل وخمسة جرحى

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وقع حادث تصادم على طريق عام بلدة جعيتا بين سيارة رباعية الدفع نوع نيسان سوداء اللون وسيارة مرسيدس فضية يقودها السوري إبراهيم الزاخوري وبرفقته 5 أشخاص من التابعية السورية، أدى إلى وفاة السوري طلال سالم الشقيق مواليد العام 1994 وكان داخل المرسيدس.حضرت القوى الأمنية وعناصر مركز جعيتا في الدفاع المدني والصليب الأحمر وتم نقل الجرحى الى مستشفيي سيدة لبنان الجامعي في جونية والسان جورج في عجلتون، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة.