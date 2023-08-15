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لبنان

"القوات" لنصرالله.. هذا ما يجب أن تفعله لينقل عنكم الاعلام اشياء جميلة

Lebanon 24
15-08-2023 | 07:15
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 أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، الى ان "الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله حاول أمس، تحميل بعض وسائل الإعلام مسؤولية ما حصل في الكحالة، وهذا تجن وافتراء، إذ ان  وسائل الإعلام تتبع الحدث، وما تسبب بأحداث الكحالة هو وجود شاحنة مليئة بالأسلحة والذخائر وعناصر مسلحة من حولها، ما أدى الى ردة فعل مفهومة من قبل الأهالي، وعندها اندفعت وسائل الإعلام كلها إلى مكان الحدث لتغطيته، وهذه طبيعة العمل الصحفي الحر إلا إذا أراد السيد حسن تحويل لبنان إلى كوريا شمالية ثانية حيث لا إعلام ولا من يعلمون، الأمر المستحيل في لبنان".
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وختم البيان: "إذا أردتم، يا سيد حسن، أن ينقل الإعلام عنكم أشياء جميلة فقوموا بأعمال جميلة بدلا من الاستمرار في الجرائم من عين إبل إلى الكحالة وما بينهما. فمحاولة ترهيب الإعلام مرفوضة".
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