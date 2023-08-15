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لبنان

نادي الصحافة: نرفض استهداف الإعلام وتحميله مسؤولية التوترات

Lebanon 24
15-08-2023 | 07:33
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صدر عن نادي الصحافة البيان الآتي: "مرة جديدة يتم تحميل وسائل الاعلام مسؤولية نقل الحقيقة والوقائع واتهامها بخلق توترات وكأنه مطلوب من الاعلام والاعلاميين فقط تجاهل الأحداث وعدم نقل الحقائق تحت طائلة اتهامه بإفتعال التوترات وارتكاب المعصيات بدلاً من تحميلها لمفتعلي الاحداث الحقيقيين. إننا في نادي الصحافة نتضامن مع كل وسيلة اعلامية إلى أي جهة إنتمت وما تواجهه من متاعب في خلال تغطيتها الاعلامية، ونعرب عن قلقنا من ظاهرة التعرّض المتكرر للاعلام اللبناني الحر والمسؤول الذي كان سبّاقاً في حرية التعبير وفي الدفاع عن الحريات العامة، داعين إلى حماية الرسالة الاعلامية وعدم إغفال أن الصحافة لطالما كانت سلطة رابعة، وأنه من غير الجائز استهداف الاعلام وخنق حرية التعبير سواء من خلال تهويل أو من خلال ملاحقات جزائية خارج اطار محكمة المطبوعات".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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