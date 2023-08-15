Advertisement

لبنان

جعجع: بانتظار توضيحات وزير الداخلية بشأن جريمة عين إبل

Lebanon 24
15-08-2023 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1097830-638277081034232053.jpg
Doc-P-1097830-638277081034232053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "بما يتعلق بتصريح وزير الداخلية بسام مولوي، أمس، عن جريمة عين إبل، فليقل لنا معالي الوزير الذي نحب ونحترم، فليقل لنا وللملأ علام استند باعتباره أن الجريمة لا خلفيات سياسية أو حزبية لها؟ ومن جهة أخرى كيف يفسر معاليه حصول جريمة منظمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الـخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات، واستخدمت فيها عدة آليات، في منطقة يسيطر عليها حزب الله كليا من الناحيتين الأمنية والعسكرية؟ نحن بانتظار توضيحات معالي وزير الداخلية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-08-15
09:45 | 2023-08-15
09:19 | 2023-08-15
08:47 | 2023-08-15
08:06 | 2023-08-15
07:51 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24