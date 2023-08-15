نُقلت جثتها إلى المستشفى... وفاة طفلة "بظروف غامضة"

أفادت "الجديد" عن وفاة طفلة سورية تبلغ من العمر 7 سنوات في ظروف غامضة، في خراج بلدتي ام القرى والعوينات في عكار، وذلك عندما دخلت مع ذويها من المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية.



وقد تم نقل جثتها الى مستشفى راهبات السلام في القبيات.

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