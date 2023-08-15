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لبنان

نُقلت جثتها إلى المستشفى... وفاة طفلة "بظروف غامضة"

Lebanon 24
15-08-2023 | 08:06
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أفادت "الجديد" عن وفاة طفلة سورية تبلغ من العمر 7 سنوات في ظروف غامضة، في خراج بلدتي ام القرى والعوينات في عكار، وذلك عندما دخلت مع ذويها من المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية.

وقد تم نقل جثتها الى مستشفى راهبات السلام في القبيات. 
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