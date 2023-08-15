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لبنان

المطران ابراهيم في عيد انتقال السيدة العذراء: اسأل العذراء أن تُرشد القيمين في لبنان إلى صحوة ضمير

Lebanon 24
15-08-2023 | 09:19
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ترأس راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم الذبيحة الإلهية في كاتدرائية سيدة النجاة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، عيد الأبرشية، بمشاركة لفيف الكهنة.
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بعد الإنجيل المقدس، القى ابراهيم عظة تحدث فيها عن معاني عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد الى السماء، ومما قال:

 في هذا اليوم المبارك، نستذكر نِعمَ الله على مدينة زحلة وسكانها، الذين اختاروا منذ أجيال طويلة سيدة النجاة شفيعة وحامية لهم ولعائلاتهم. وقد شهدت هذه الكاتدرائية العديد من المحن والمصائب التي أصابت زحلة وأهلها، من حروب ومجاعات وأوبئة، ولكنها بقيت شامخة وصامدة، بفضل شفاعة سيدة النجاة التي حمتها وحفظتها ونجتها".

أضاف: "سيدة النجاة هي رمز ومنارة لزحلة، وتاجٌ مرصع على رأسها. هي أمٌ بين بنيها. وهم أهل وفاء وحب وإخلاص لأمهم السماوية. يحتفلون بعيدها عاما بعد عام بكل إيمان ورجاء ويتوجهون زَرَافَاتٍ ووُحْداناً إلى كاتدرائيتها حيث تجثو الرُكَب وتنهمر دموع التائبين التي تمسحها العذراء بلمسات التحنن والعناية".


وأردف: "فلنستغل هذا العيد المجيد، الذي يحلو لنا أن نسميه منذ الصغر وحتى آخر العُمر "عيد السيدة"، عيدَ الذكريات والمحطات المحفورة في الذاكرة. لنشكر السيدة العذراء على كل ما قدَّمته لنا من نِعمٍ وبركات، ولنطلب منها أن تستمر في شفاعتها لنا وحمايتنا من كل شر وضرر. ولنسألها أن تزيدنا إيمانًا وأملاً ومحبةً وتعلقا بإيماننا وأرض لُبنانِنا المقدسة. ولنطلب منها أيضا أن تحرس لبنان وأهله في أزمنة المِحن والشدائد وأن تُرشد القيمين فيه إلى صحوة ضمير لم يكن لنا شرف التعرف عليه وما عهدناه أصلاً إلا في غيبوبة تامة وغياب وهجر".

المصدر: الوكالة الوطنية
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