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لبنان

جريح بإشكال فردي في البداوي

Lebanon 24
15-08-2023 | 10:35
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 أصيب ح. ج. بطلق ناري في قدمه، بعدما أطلق م أ. س. النار عليه من سلاح فردي في البداوي، نتيجة إشكال فردي سابق بين الطرفين، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة.

وقد عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجريح إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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