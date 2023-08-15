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لبنان

عن مصير العام الدراسيّ... هذا ما أعلنه وزير التربيّة منذ قليل

Lebanon 24
15-08-2023 | 10:48
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قال وزير التربية عباس الحلبي لـ"الجديد" "فيه أموال فيه عام دراسي، ما فيه أموال ما منعرف".
 
 
 
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الحلبي

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