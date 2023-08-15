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لبنان

جريمة مروعة في عين الحلوة.. ذبح زوجته داخل منزل والديها

Lebanon 24
15-08-2023 | 12:57
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن المدعو و. و. أقدم على ذبح زوجته في منزل والديها في البركسات في عين الحلوة. 
 
وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى مستشفى الهمشري. 
 
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