الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مناطق عدة.. إليكم التفاصيل

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 16 / 8 /2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: عيتا الجبل، تلة إرمز، عيتيت، ويارون.

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كذلك، ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 16 /8 /2023، إعتبارًا من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 17.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة تم رطيبة- اللقلوق، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش، اعتباراً من 8 /8/ 2023 ولغاية 17 /8 / 2023 من الساعة 8.00 حتى الساعة 10.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

واعتبارًا من 4 / 8 /2023 ولغاية 21 / 8 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، ستقوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

كما ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3 ، 4، 11، 12، 19 و20/ 8/ 2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".