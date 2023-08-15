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لبنان

آخر المعلومات عن رسائل السفارة الفرنسية للنواب.. كيف علقت مصادر "الثنائي الشيعي" على مضمونها؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 13:04
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أفادت معلومات "الجديد" أن "رسائل السفارة الفرنسية وُجهت الى اكثر من ثلاثين شخصية نيابية من بينها كل رؤساء الكتل النيابية بالاضافة الى عدد وفير من النواب التغييريين والمستقلين"

وتابعت المعلومات أن نص الرسالة أتي على ذكر "ان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان ايف لودريان، بصدد الدعوة الى اجتماع موسع بعد عودته الى بيروت واجرائه مجددا حوارات ثنائية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم ذكر موعده ولا مكانه ولا ما اذا كانت جلسة واحدة ام عدة جلسات". 
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ومن جهة ثانية، أكدت مصادر الثنائي الشيعي للقناة عينها انفتاحها "على كل الطروحات"، لافتة إلى أن "هناك نقاطاً غير واضحة في نص الرسالة وأنها بانتظار عودة لودريان  لاستيضاحها".

وأشارت المصادر إلى أن "الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر قطع شوطا كبيرا ومن المفترض ان يتبلور مساره قبل نهاية الشهر الجاري وقبل الاجتماع الذي سيدعو له المبعوث الفرنسي".
 
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