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لبنان

"الأموال لا تصلنا".. الحلبي يعرب عن خشيته على العام الدراسي

Lebanon 24
15-08-2023 | 13:17
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أعرب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن خشيته على "مصير العام الدراسي أمام الانسداد الذي نعيشه في الأزمة خصوصاً في التعليم الرسمي".

وقال الحلبي في حديث للـmtv إن "الحكومة تصرف الملايين على الكهرباء والصحة وعليها مسؤولية في ما يتعلق بتمويل "التربية".
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وأضاف: "مع حرصنا على علاقتنا مع المانحين إلا أن الأموال التي وعدنا بها لا تصلنا وهذا جزء من سياسة حصار يتعرّض لها لبنان".
 
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