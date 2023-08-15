ماذا جاء في مقدمات النشرات المسائية اليوم؟

مقدمة نشرة أخبار الـ"ام تي في"



أيها اللبنانيّون، صدّقوا أو لاتصدّقوا: الـ"ام تي في" هي المسؤولةُ الأولى، وربما الأخيرة، عن سفك الدماء في الكحالة! فهي التي "دبّت" الصوتَ، وهي التي حرّضت وجيّشت، ولولاها لم يعتدِ أحد على أحد، ولما حمل أحدٌ سلاحاً ولا رمى حجارة. إنها، وبالصيغة الحرفيّة تقريباً، الخلاصةُ النهائية لكلمة السيد حسن نصر الله أمس. فمن يستمع إلى الأمين العام لحزب الله أمس يعتقد لولا الـ"ام تي في" لما حصل شيءٌ في الكحالة، ولكان سقوطُ شاحنةِ السلاحِ على كوعها مرَّ بسلام وهدوءٍ، ولكان الأهالي ومسلّحو الحزب تعانقوا وتباوسوا ثم سحبوا الشاحنةَ قبل أن يذهب كلٌ في سبيله! لكن مهلا يا سيد. فما تقوله لا يعبّر عن الحقيقة. فقد فاتك، مثلا، أنَّ الشاحنة تدهورت، والتوترَ اشتد بين الأهالي ومسلّحي حزبِ الله قبل أن ترسل الـ"ام تي في" الخبرَ العاجل الاول عند الساعة 6 و47 دقيقة.

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كما فاتَك أنَّ مراسل الـ"ام تي في" لم يصل إلى مسرح الحادثة ولم يُطلّ برسالته المباشرة الأولى إلا عند الدقيقة 7 و 49 دقيقة، أي بعد سقوطِ فادي بجاني وأحمد قصاص. فكيف نتحمّل مسؤوليةَ سفكِ الدماء، قبل أن نصل، وحتى قبل أن نبُثَّ خبرَ سقوطِ قتيلين؟ وللمعلومات يا سيد، أن مراسل الـ"ام تي في" أصرَّ على عدم ذكرِ سقوطِ قتيلَين، حتى خرق أحدُ أبناءِ الكحالة الصمتَ حول الموضوع وأعلن أنَّ فادي بجاني قُتل، وذلك عند الساعة 8 و26 دقيقة. فهل نكون نحن من يسفك الدماء، أم الذين بدأوا بإطلاق الرصاص في الكحالة، أي عناصرُ مواكبةِ الشاحنة، وهم من حزب الله على كل حال، نحن نتفهم موقفك يا سيد. لقد ادركت ان من حمل السلاح في وجه عناصر حزبك هو من حزب الوعد، وهو من مؤيدي حليفك الاستراتيجي ميشال عون. كما ادركت ان عناصر القوات اللبنانية لم يتدخلوا في الحادثة، كذلك عناصر حزب الكتائب، فضد من تريد ان تجيش الناس؟ ضد ميشال عون والتيار الوطني الحر؟ انت لا تستطيع ذلك لألف سبب وسبب. لذلك لم يكن امامك سوى ان تطلق الاتهامات ضد عدو اخترعته هو الـ"ام تي في" . ضد عدو متوهم اعتقدت انه سيسكت عن اتهاماتك الباطلة وعن تهديداتك. نعم تهديداتك. فمن يستمع الى كلمتك بدقة يدرك انك توجه تهديدا مزدوجا الى ال "ام تي في" . فانت، من جهة اولى، تدعو القضاء الى التحرك ضدها ، لان ال "ام تي في" برأيك حرضت على الاعتداء وعلى القتل. فهل صرت، أخيرا، تثق بالقضاء؟ اذا، ليذهب حزب الله الى القضاء وليقدم اخبارا بحقنا. لكن اذا جاءت كلمة القضاء لمصلحتنا هل ستلتزم، ام ستعتبر الامر مؤامرة دولية، تماما كما حصل في جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وفي جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ اما التهديد الثاني ففي قولك انه لا يوجد شارع بل شارعان، وان الحزب لا يستطيع ضبط شارعه بنسبة مئة في المئة. انه تهديد واضح وصريح. لذلك نحملك ونحمل الحزب مسؤولية كل ما يمكن ان يتعرض له اي فرد من فريق الـ"ام تي في". فأنت يا سيد اتهمتنا بصريح العبارات، لا بصريح العبارة الواحدة، علما ان الرواية التي قدمتها عن حادثة الكحالة وعن مسؤوليتنا فيها غير مقنعة بتاتا. فما اشبه اليوم بالبارحة. ففي حرب تموز 2006 قلت جملتك الشهيرة "لو كنت اعلم"، وذلك لتبرير الرد الاسرائيلي القاسي والمدمر على خطف حزب الله جنديين اسرائيليين. فهل ستعترف يوما انك ظلمت الـ"ام تي في"، وتعود الى ترداد عبارتك الشهيرة: لو كنت اعلم؟!

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"



قاطرة ٌبحرية ستشكل املا لانتشال لبنان وسحبه الى عمق البحر ومنه لاكتشاف اولى علاماتِ ثروتِه المائية، فاعتبارا من صباح غد ستتوجه الباخرة الاميركية مزودة بمنصة الحفر مباشرة إلى نقطة الحفر في البلوك الرقم 9، على أن يلتحق بها فريق من مئة واربعين فنيا.

وتيمّناً باهلا بهالطلة فرع علي حمية رابضَ وزيرُ الاشغال عند النقطة صفر جنوبا واستقدم فرقاً وتجهيزاتٍ على ثلاثة محاور بحرا وبراً.. وجوا مع رسم مسار للطائرات المروحية التي ستنقل المعدات الى البلوك رقم تسعة. واعلن حمية ان هذه التحضيرات ستنتهي في غضون ايام لتبدأ عملية التنقيب قبل نهاية شهر آب الحالي. وهذه المهلة الزمنية مُنحت ايضا الى نواب لبنان وكتلِه السياسية للتنقيب عن مواصفاتِ رئيسٍ للجمهورية وقد وصلت الاسئلة عن مزايا الرئيس في قاطرة حفر فرنسية لكنها ابقت على المعداتِ اللوجستية وطاولةِ الحوار رهن الاستكشاف عن البئر الرئاسية المحتملة.

ففي عيد انتقال السيدة العذراء صحى النواب وهم في عطلة من امرهم على رسائلَ فرنسية وصلت الى ساحة النجمة المغلقة لكنهم تبلغوا عبر السفارة الفرنسية ان عليهم الرد خطيا على الاسئلة الواردة من جان ايف لودريان. وجاء في نص الرسالة ان لودريان بصدد الدعوة الى اجتماع موسع بعد عودته الى بيروت واجراء حوارات ثنائية، ولم تأت الرسالة ُعلى ذكر موعد الاجتماع او مكانه لكنها تطلب الاجابة على اسئلة محددة تتصل حصرا بسيد القصر العتيد. ويكتمل بذلك المسار التعطيلي اللبناني مع المشوار التحليلي الفرنسي الذي يشتري المزيد من الوقت.

فإذا كان المكلف الفرنسي لودريان قد زار بيروت مرتين واجتمع الى كل المكونات وسأل ودقق وحلل وناقش وتعمق، وسحب خزعاتٍ سياسية عن المواصفات والمزايا والشبوبية الرئاسية واخذ مقاساتِ الرئيس من رأسه الى نمرة قدمه.. فماذا فاته من نواقصَ بعد؟ وهل يبحث لودريان عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم من بين الضحايا الرئاسيين في لبنان.. ام ان لودريان "مأزوم" فقدَّم الى اللبنانيين لعبة َ شراء ِ الزمن؟ فالاسئلة التي يطلب الموفد الفرنسي اجوبةً عليها سبق وان سمعها شفهياً وكتب حيالَها مطولاتٍ الى الخماسية والرئاسة الفرنسية.

بائعُ الاسئلة وشاري الاجوبة.. الفرنسيُ الذي اعادنا الى النقطة صفر يدرك ان الدول الراعية ستنفكُّ عن لبنان مع نهاية ايلول، بعد ان تكون قد بلغت اليأس من الحلول.

وستكون رسائلُ لودريان الغرامية في الرئاسة اللبنانية عند تمني اهل التعطيل الذين بدورهم يتسابقون مع الفرنسي والاميركي والسعودي والقطري والمصري على تأبيد الفراغ لحين اتمام صفقات ٍ داخلية وتسويات ٍ على الذخائر البحرية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي"



تعاوَد الحركة السياسية النيابية والحكومية اعتبارًا من يوم غد، نيابيًا جلسة تشريعية الخميس يُتوقَّع ان يكتمل نصابُ عقدها.

حكوميًا، جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاد الى بيروت من الخارج هذا المساء . جلسة ُالغد مخصصة ٌ لموازنة العام 2023، على أن يبدأ درس موازنة العام 2024 اعتبارًا من الأسبوع المقبل. أما بعد غد الخميس فجلسة ثانية.

عدا هذه الملفات، لا حركة سياسية ظاهرة، في غياب أي معطى جديد يتعلق بملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وفي غياب أي معطى ايضًا يتعلق بالحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

في التطورات الخارجية، ضرب ُمستودع صواريخ َ وذخيرة شمال شرق دمشق فجر اليوم، أسفر عن وقوع خسائر بشرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ويأتي التفجير بعد يومين من انفجارٍ مماثل وقع في مستودعات ذخيرة تابعة لمجموعات موالية لإيران قرب العاصمة.

وبحسب المرصد، وقع "التفجير ضمن المستودع من الداخل، وأورد أن الانفجار حصل ضمن مستودع صواريخ وذخيرة في مناطق سيطرة "حزب الله" في منطقة القلمون التي تمتد على سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية للبنان، مشيراً إلى وقوع خسائرَ بشرية. ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية أي أنباء أو تفاصيلَ حول الانفجار.

بالعودة إلى لبنان، الفساد متواصل في قطاع الأغذية ، وأحدثُ صرعَاته لبنةٌ ٌ على أنها بلدية، ليتبيَّن أنها خليط من دهون وزيوت ونشاء، الفضيحة الأكبر ان المدير العام للاقتصاد كان قد أحال المتورطين إلى القضاء في شباط الماضي، لكنهم أطلقوا ليعاوِدوا فسادهم الغذائي.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



الى العصر الحجري زحف العقل العبري، ليحلل بالمعادلات التي اطلقها سيد المقاومة الذي يعرف صدقه وثبات موقفه كبار القادة الصهاينة وساكنو المستوطنات..



سيوجهون الضربة لنا ونحن عاجزون قال صحفيوهم وخبراؤهم والمحللون، وما قاله الامين العام لحزب الله مستند الى الوقائع التي يملكها والحال التي يعيشها الكيان المشظى بسياسييه وجيشه وامنييه..



ومن رحم تلك المعادلات يرتسم للبنان امل جديد انتزعته المعادلة الذهبية من اعماق البحر الملتهب. فغدا سيصل الحفار الى عمله في البلوك رقم تسعة في المياه اللبنانية، ليعمل وفق المتفق عليه مع شركة توتال المعنية، ضمن المهل التي لن يخل بها احد بحسب المعطيات الرسمية..



اما الراسمون على وجه لبنان مشاريع الخراب والحروب الاهلية، فسيبقون واهمين لانهم اعجز عن تغيير المعادلات بالنفخ بابواق الفتن من هنا والتقسيم من هناك، وان اعارهم سماحة السيد حسن نصر الله بعض الكلام، فلتذكيرهم لا اكثر أنهم مكشوفون ومعروفون، ودائما خائبون متى بقي الوعي والحكمة يحتلان بعض المساحة السياسية في لبنان..



اما المساحة اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فستعمل الدولة رغم امكاناتها المتواضعة على فتح طرقاتها وتعبيدها كدرب الامل للسكان الصامدين بوجه المشاريع الصهيونية، وهو ما وعد به وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال جولته على الحدود اللبنانية..



مع الاقتراب من حدود ايلول، عاودت العجلة الفرنسية السير على الطرق السياسية اللبنانية، حيث اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب تلقيها رسائل موجهة من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ممثلي الكتل النيابية التي ستشارك في الحوار، طالبا منهم تحديد أولويات برنامج الرئيس ومواصفاته..



دوليا، رسم الرئيس الروسي مواصفات الفشل الغربي على الارض الاوكرانية، معتبرا ان عالما متعدد الاقطاب بات امرا واقعا على هؤلاء ..



ولهؤلاء الغربيين من اميركيين واوروبيين موجودين على اراضي كوريا الجنوبية، تحذير من كوريا الشمالية التي رأت حربا نووية تلوح بالافق على شبه الجزيرة الكورية، والجميع ينتظر تحديد توقيتها ومن سيبدأها..

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



في وقت وضع كلام السيد حسن نصرالله اصحاب المواقف الاستفزازية التي وصلت الى حد التعرض للكحالة واهلها عند حدهم، هدوء واضح يسجل على جبهة المحرضين، الذين ساهم تصعيدهم غير المسؤول في تأجيج الاحداث، تماما كما فعل الاداء غير المهني لبعض وسائل الاعلام.

وفي انتظار الحل الكبير الذي يبدأ بالرئاسة، والذي تكاد الحركة فيه تنحصر بالتواصل الجاري بين التيار الوطني الحر وحزب الله، الى جانب الحراك الفرنسي الذي يقوده جان ايف لودريان، والذي أفضى اليوم الى رسائل لم يتسلمها النواب بعد، تطلب اليهم تحديد مواصفاتهم للرئيس المقبل بصورة خطية قبل نهاية ايلول، تتجه الانظار الى ساحة النجمة، التي تشهد الخميس جلسة تشريعية جديدة تحت عنوان الضرورة، ابرز بنودها على الاطلاق قانونا الصندوق السيادي الخاص بالنفط والغاز، والكابيتال كونترول المتأخر منذ عام 2019.

وفي غضون ذلك، يبقى تقرير التدقيق الجنائي حاضرا في كل مفاصل الحياة السياسية الداخلية، نظرا الى ما كشفه من جرائم مالية غير مسبوقة، علما ان الساعات والايام القليلة المقبلة تشهد تسارعا في بدء العمل الجدي للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، على امل الخروج بنتائج تحقق التحول النوعي المطلوب، الذي يمكن ان يقلب المشهد الاقتصادي اللبناني رأسا على عقب.

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"



اليوم يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء، وفيه غابت النشاطات والمواقف والأحداث البارزة ما خلا القليل.

أما أبرز الإستحقاقات ما بعد العطلة، فسيكون غداً مع وصول منصة الحفر (TRANS OCEAN BARENTS) إلى المياه الإقليمية اللبنانية، في خطوة تاريخية على طريق التنقيب عن النفط والغاز.