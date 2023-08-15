نائب سابق في ذمة الله

توفي اليوم النائب السابق لجزين الدكتور سليمان بولس كنعان.





يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الرابعة من بعد ظهر الخميس في 17 من الحالي، في كنيسة مار مارون في جزين.





وتقبل التعازي ايام الاربعاء والسبت والأحد في دارته في جزين ابتداء من الحادية عشر، والخميس قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة في صالون الكنيسة، ويوم الجمعة في صالون كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، من الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساء.

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