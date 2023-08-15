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لبنان

بالجرم المشهود.. مروّجا عملة مزيّفة يقعان بقضبة أمن الدولة

Lebanon 24
15-08-2023 | 15:45
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أوقفت دورية من امن الدولة، في بلدة عيترون، كلا من "ع. ق" والمدعوة "ن. ف" بالجرم المشهود، على متن سيارة نوع "ب. ام" اثناء قيامهما بترويج عملة مزيفة من فئة الـ100 دولار في قرى قضاء بنت جبيل، واعترفا بما نسب اليهما.
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وتمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
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