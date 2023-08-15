الأم كانت تقود السيارة... حادث سير في الهرمل يودي بحياة إبنة الـ8 أشهر!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارة تقودها سيدة على طريق الهرمل انحرفت لتنقلب مرات عدة ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة ووفاة طفلتها.



وبحسب المعلومات، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر.

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