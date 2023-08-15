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لبنان
الأم كانت تقود السيارة... حادث سير في الهرمل يودي بحياة إبنة الـ8 أشهر!
Lebanon 24
15-08-2023
|
15:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارة تقودها سيدة على طريق الهرمل انحرفت لتنقلب مرات عدة ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة ووفاة طفلتها.
وبحسب المعلومات، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر.
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