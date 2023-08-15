Advertisement

لبنان

الأم كانت تقود السيارة... حادث سير في الهرمل يودي بحياة إبنة الـ8 أشهر!

Lebanon 24
15-08-2023 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1097927-638277371109497529.jpeg
Doc-P-1097927-638277371109497529.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارة تقودها سيدة على طريق الهرمل انحرفت لتنقلب مرات عدة ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة ووفاة طفلتها.

وبحسب المعلومات، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 8 أشهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريحان بحادث سيرعلى طريق منتجع عيون السمك- المنية
lebanon 24
16/08/2023 01:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع على طريق جعيتا.. قتيل وخمسة جرحى
lebanon 24
16/08/2023 01:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ستة جرحى جراء حادث سير في جعيتا
lebanon 24
16/08/2023 01:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير يودي بحياة شابين في طرابلس.. هذا ما جرى فجراً
lebanon 24
16/08/2023 01:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث

سير

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2023-08-15
15:20 | 2023-08-15
14:55 | 2023-08-15
14:48 | 2023-08-15
14:00 | 2023-08-15
13:56 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24