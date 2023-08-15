Advertisement

لبنان

توقعات بإنجاز الحكومة درس الموازنة اليوم.. وجلسة التشربع الخميس "رهن الاتصالات"

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1097956-638277626247536545.jpg
Doc-P-1097956-638277626247536545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقد الحكومة جلسة في السرايا الثالثة بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
Advertisement
ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية غداً الخميس يوم 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.

أمّا مجلس النواب، فيجتمع غداً الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها، وعلم أنَّ "تكتل لبنان القوي" يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
 
وبحسب مصادر "البناء"، فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.

بدورها، قالت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، إنّ رئيس المجلس نبيه بري يقارب البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة بأهمية قصوى، ولاسيما ما يتعلق بالصندوق السيادي الذي يشكّل نقطة مركزية واكثر من ضرورية، خصوصاً إنّ عمليات التنقيب باتت قريبة جداً لاسيما أنّ شركة "توتال" ستباشر قبل نهاية الشهر الجاري التنقيب في البلوك رقم 9، الأمر الذي يعني وضع لبنان اولى خطواته على طريق الانفراج. كذلك، فإنه من المرتقب مقاربة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل حاجة اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين.
 
مع هذا، فإن الجلسة قد تشهدُ مقاربة كل ما يتعلق بالصليب الأحمر الدولي إذ يتوقف إبقاء لبنان مركزاً له على إقرار البند المتعلق بهذا الشأن في جلسة الخميس، والّا فإنّ الصليب الاحمر الدولي سينتقل إلى دولة اخرى.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-08-16
01:14 | 2023-08-16
01:00 | 2023-08-16
00:14 | 2023-08-16
23:55 | 2023-08-15
23:27 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24