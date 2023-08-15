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لبنان
توقعات بإنجاز الحكومة درس الموازنة اليوم.. وجلسة التشربع الخميس "رهن الاتصالات"
Lebanon 24
15-08-2023
|
23:01
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تعقد الحكومة جلسة في السرايا الثالثة بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
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ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية غداً الخميس يوم 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أمّا مجلس النواب، فيجتمع غداً الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها، وعلم أنَّ "تكتل لبنان القوي" يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
وبحسب مصادر "البناء"، فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
بدورها، قالت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية"، إنّ رئيس المجلس نبيه بري يقارب البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة بأهمية قصوى، ولاسيما ما يتعلق بالصندوق السيادي الذي يشكّل نقطة مركزية واكثر من ضرورية، خصوصاً إنّ عمليات التنقيب باتت قريبة جداً لاسيما أنّ شركة "توتال" ستباشر قبل نهاية الشهر الجاري التنقيب في البلوك رقم 9، الأمر الذي يعني وضع لبنان اولى خطواته على طريق الانفراج. كذلك، فإنه من المرتقب مقاربة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل حاجة اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على اموال المودعين.
مع هذا، فإن الجلسة قد تشهدُ مقاربة كل ما يتعلق
بالصليب الأحمر الدولي إذ يتوقف إبقاء لبنان مركزاً له على إقرار البند المتعلق بهذا الشأن في جلسة الخميس، والّا فإنّ الصليب الاحمر الدولي سينتقل إلى دولة اخرى.
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