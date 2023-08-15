29
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"طاولة أيلول" محاطة بالعقد الداخليّة والخارجيّة
Lebanon 24
15-08-2023
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ابتسام شديد في"الديار": انطلق العد العكسي لعودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت المقررة في شهر أيلول، لجمع اللبنانيين وتقريب وجهات النظر حول طاولة "عمل" تتناول الملف الرئاسي، وما تريده القوى السياسية لتجاوز الأزمة الرئاسية. وعلى الرغم من انه جرى استبدال وتعديل بعض النقاط والتفاصيل في المبادرة الفرنسية بعد الاجتماع الأخير للدول الخمس، كما جرى تبديل مصطلح حوار أيلول بطاولة عمل، إلا ان حوار أيلول المرتقب لا يزال يواجه تعقيدات داخلية وخارجية. فتعثر التفاوض السعودي - الإيراني من جهة، وتعنت الداخل اللبناني والمشاكل الأمنية، وازدياد الانقسام بين القوى السياسية، كلها عوامل لها تأثيرات في الحوار، وقد جاءت حادثة الكحالة لتضيف عاملا اضافيا وتكرس التباعد والاختلاف السياسي.
Advertisement
لكن حوار أيلول لا يزال ينتظر جواب المعارضة، التي تؤكد مصادرها انها تحاول تجميع أوراقها وتوحيد صفوفها للتفاوض من موقع قوة بدل التشرذم والضعف، وهي تتعاطى بحذر مع حوار أيلول، ولم تصل بعد الى قرار موحّد في شأن المشاركة. ووفق المصادر نفسها، فان قوى المعارضة تتخوف من ان يكون الطرح الذي يحمله الموفد الفرنسي هو محاولة جديدة لتمرير الوقت، ولهذا تفعّل المعارضة اتصالاتها وتتجه الى طلب ضمانات قبل الجلوس الى طاولة الحوار.
يعتبر فريق سياسي ان طرح لودريان يشكل الفرصة الأخيرة للعبور من المراوحة الرئاسية، وهذا الحوار يملك فرصا قوية للنجاح، كونه ينطلق في مباحثاته من موقف اللجنة الخماسية الدافع الى توافق اللبنانيين حول خيار رئاسي.
ومع ذلك لم يسجل أي تقدم بعد في الملف الرئاسي بسبب العقد الرئاسية المسيطرة، وليس لتقصير من الجانب الفرنسي، فالموفد لودريان يملك تصورا كاملا عن الملف اللبناني، ولديه انطباعات سلبية عن انقسام اللبنانيين وبقاء كل فريق على موقفه الرئاسي، سواء تكتل المسيحيين على نهج تقاطعهم الرئاسي" المركب"، مقابل اصرار الثنائي الشيعي على مرشحه للرئاسة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة بـ "البيكيني" وسط الطبيعة.. والجمهور ينتقدها: "ليش المايّو وما في بحر ولا مسبح"
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بـ "البيكيني" وسط الطبيعة.. والجمهور ينتقدها: "ليش المايّو وما في بحر ولا مسبح"
03:39 | 2023-08-15
15/08/2023 03:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان زهري ضيق كـ "الباربي".. شاهدوا كيف رقصت زوجة راغب علامة مع ابنها (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان زهري ضيق كـ "الباربي".. شاهدوا كيف رقصت زوجة راغب علامة مع ابنها (صور)
04:32 | 2023-08-15
15/08/2023 04:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها في موناكو (صور)
Lebanon 24
زوجها من أثرياء النبطية.. الفنانة العربية الشهيرة تستمتع بوقتها في موناكو (صور)
02:25 | 2023-08-15
15/08/2023 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحا شابين وسيمين.. شاهدوا آخر ظهور لابني نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صورة)
Lebanon 24
أصبحا شابين وسيمين.. شاهدوا آخر ظهور لابني نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر (صورة)
03:07 | 2023-08-15
15/08/2023 03:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلالتها التي كشفت الكثير.. ملكة جمال لبنان السابقة ومُذيعة الـ LBCI تتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الصور
Lebanon 24
بسبب إطلالتها التي كشفت الكثير.. ملكة جمال لبنان السابقة ومُذيعة الـ LBCI تتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الصور
02:11 | 2023-08-15
15/08/2023 02:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2023-08-16
رسالةٌ حاسمة من "حزب الله" تخصُّ الجيش.. ماذا فيها؟
01:14 | 2023-08-16
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
01:00 | 2023-08-16
مجلس الوزراء يستعيد زخم جلساته اليوم.. ورهان من "8 آذار" على التقارب السعودي - الايراني
00:14 | 2023-08-16
وُصِف بـ"المرعب".. هذا ما قيلَ عن خطاب نصرالله في الداخل الإسرائيلي!
23:55 | 2023-08-15
النيران تلتهم مطعماً شهيراً في فاريا (فيديو)
23:27 | 2023-08-15
"حزب الله".. منظومة عسكرية كاملة تعتمد على الصواريخ
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
16/08/2023 08:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
16/08/2023 08:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
16/08/2023 08:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24