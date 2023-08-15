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لبنان

منصة التنقيب عن النفط دخلت المياه اللبنانية

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:10
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يتوقّع أن تبدأ عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأيام القليلة المقبلة، بعدما دخلت منصّة الحفر Transocean Barents المياه الإقليمية اللبنانية، وتوجّهت لترسو في البلوك رقم 9.
وبالتزامن مع وصول المنصّة، التي استأجرتها شركة "توتال إنرجي"، الى لبنان، يتفقّد وزيرا الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه علي حمية ووليد فياض، اليوم، القاعدة اللوجستية التي ستُعتمد في مطار رفيق الحريري الدولي لإقلاع وهبوط الهليكوبتر، المخصّصة لتقديم الخدمات من وإلى منصّة الحفر في البلوك رقم 9.
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