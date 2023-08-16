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لبنان

رسالةٌ حاسمة من "حزب الله" تخصُّ الجيش.. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2023 | 01:15
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رأت مصادر سياسيّة مُقرّبة من محور الثَّامن من آذار أنَّ كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله الإيجابي عن تعاطي الجيش مع حادثة الكحّالة جاء لسببين: الأول وهو أنّ الحزب لا يريدُ أن ينتقصَ من "هيبة" المؤسسة العسكرية لاسيما في ظل المرحلة العصيبة التي يمرّ بها لبنان، علماً أنَّ الجيش امتنع عن تسليم الحزب ذخيرة شاحنة الكحالة رغم أنها تعودُ للأخير. أمّا السبب الثاني فهو أنَّ أي إشاراتٍ سلبيّة من الحزب تجاه الجيش سيعني ضرباً للمعادلة الدفاعية التي تتمسّك بها حارة حريك والمتمثلة بـ"الجيش - الشعب - المقاومة". 
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وبحسب المصادر، فإنه، إضافةً إلى السببين المذكورين آنفاً، يبرزُ أمرٌ مهمّ جداً ويتعلق بتجنيب "حزب الله" الجيش أيّ إنتقادات من قبله، باعتبار أنَّ المؤسسة العسكرية هي الضمانة الوحيدة للسلم الأهلي وسط تحذير نصرالله من خطورة جرّ البلاد إلى حرب أهلية. وعليه، فإنَّ تقدير أي خطوة يقومُ بها الجيش تساهم إلى حدّ كبير في تمكين دوره أكثر، وبالتالي منع حدوث أيّ أحداث أمنية قد تؤدي إلى مرحلةٍ متوتّرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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