رسالةٌ حاسمة من "حزب الله" تخصُّ الجيش.. ماذا فيها؟

رأت مصادر سياسيّة مُقرّبة من محور الثَّامن من آذار أنَّ كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله الإيجابي عن تعاطي الجيش مع حادثة الكحّالة جاء لسببين: الأول وهو أنّ الحزب لا يريدُ أن ينتقصَ من "هيبة" المؤسسة العسكرية لاسيما في ظل المرحلة العصيبة التي يمرّ بها لبنان، علماً أنَّ الجيش امتنع عن تسليم الحزب ذخيرة شاحنة الكحالة رغم أنها تعودُ للأخير. أمّا السبب الثاني فهو أنَّ أي إشاراتٍ سلبيّة من الحزب تجاه الجيش سيعني ضرباً للمعادلة الدفاعية التي تتمسّك بها حارة حريك والمتمثلة بـ"الجيش - الشعب - المقاومة".

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