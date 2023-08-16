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لبنان

عند المساء في عين الحلوة.. هكذا يتحرّك "الإرهابيّون"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-08-2023 | 01:30
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كشفَت معلومات "لبنان24" أنّ عناصر من جماعة "جُند الشام" بادرت خلال الساعات الماضية إلى إفتعال إستفزازاتٍ جديدة تطالُ مقاتلي حركة "فتح"، وذلك على الرغم من الهدوء الذي يسيطر على المُخيّم عقب إشتباكات دامت لأكثر من 3 أيام مطلع الشهر الجاري.
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وقالت المصادر الميدانيّة من عين الحلوة إنّه خلال ساعات المساء ولأكثر من مرّة، تقوم عناصر إرهابيّة من الجماعة المذكورة بإلقاء الحجارة والزجاج على النقاط التي تتمركز فيها "فتح"، مشيرة إلى أنّ هذه الأمور تجري بشكل أساسي ضمن حي الطوارئ وبستان القدس وتحديداً عند مُجمع المدارس داخل المُخيّم.

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ هذه الإستفزازات لا تجري مقابلتها بأيّ رد فعلٍ ميدانية من جهة "فتح"، وذلك التزاماً من الأخيرة بعدم خرق وقف إطلاق النار الذي أجمعت عليه مختلف الفصائل الفلسطينية الأساسيّة بالتنسيق مع الدّولة اللبنانيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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