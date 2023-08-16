عند المساء في عين الحلوة.. هكذا يتحرّك "الإرهابيّون"!

كشفَت معلومات "لبنان24" أنّ عناصر من جماعة "جُند الشام" بادرت خلال الساعات الماضية إلى إفتعال إستفزازاتٍ جديدة تطالُ مقاتلي حركة "فتح"، وذلك على الرغم من الهدوء الذي يسيطر على المُخيّم عقب إشتباكات دامت لأكثر من 3 أيام مطلع الشهر الجاري.

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وقالت المصادر الميدانيّة من عين الحلوة إنّه خلال ساعات المساء ولأكثر من مرّة، تقوم عناصر إرهابيّة من الجماعة المذكورة بإلقاء الحجارة والزجاج على النقاط التي تتمركز فيها "فتح"، مشيرة إلى أنّ هذه الأمور تجري بشكل أساسي ضمن حي الطوارئ وبستان القدس وتحديداً عند مُجمع المدارس داخل المُخيّم.