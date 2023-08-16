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لبنان

شاهدوا الخريطة.. منصة التنقيب عن "غاز لبنان" تدخلُ "البلوك رقم 9"

Lebanon 24
16-08-2023 | 02:15
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كشفت بيانات موقع "marinetraffic" المُتخصص برصد حركة السفن حول العالم أنّ منصّة "TransOcean Barents" الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز، وصلت صباحاً إلى البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية.
 
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ومن المُنتظر أن يلتحق بالباخرة الفريق الذي سيعمل عليها، وهو يضمّ 140 فنياً سيتم نقلهم مباشرة من مطار رفيق الحريري الدوليّ بواسطة الطوافات إلى نُقطة المنصّة.
 
من جهته، كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على منصة "اكس": "للعلم اليوم  الأربعاء 2023/8/16 صباحا، باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 قد وصلت الآن إلى نقطة الحفر المحددة لها".
 
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