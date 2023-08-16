30
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قطعة أمل من صلب الأزمة... هذا ما فعلته لبنانيتان في أرمينيا
زينة كرم - Zeina Karam
|
Lebanon 24
16-08-2023
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما ضاقت الأحوال بهما، قررت كيكي سعادة وصديقتها ناتالي خليفة نقل قطعة صغيرة من وطنهما لبنان إلى بلدة في شمال أرمينيا.
فقدت الصبيتان وظيفتيهما في مجال الضيافة عام 2020 نتيجة تفاقم الأزمة المالية بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وعلى الرغم من حبّهما العميق للبنان، إلا أنهما قررتا إجراء تغيير جذري عام 2021، فكانت وجهتهما أرمينيا، البلد اللتين لا تعرفان عنه شيئاً.
Advertisement
وبعد انتقال كيكي وناتالي إلى يريفان، لم تتمكنا من العثور على وظائف في مجال الضيافة. وجدت كيكي عملاً في تدريس اللغة الإنكليزية، وناتالي وظيفة في سوبر ماركت ، لكن كيكي أقرّت بالحقيقة: "لم نكن سعداء في يريفان".
في صباح يوم 14 آب 2022 ، حثّت كيكي صديقتها ناتالي على إلغاء مهامها المخطط لها في سوق سورمالو في العاصمة يريفان بسبب شعور باطني ولد لديها، لتكتشفا بعد وصولهما إلى مدينة فانادزور أن السوق انفجر بعد مغادرتهما مباشرة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بسبب الألعاب النارية المخزنة بشكل غير صحيح في أحد مستودعات السوق.
وبعد عام، انتهى الأمر بهما بإيجاد منزل وهدف في مدينة فانادزور الأرمينية الشمالية، وهي مركز صناعي سابق سقط نجمه مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وما جعلهما تستقران في هذه المدينة التي لا يتحدث فيها أحد اللغة الإنكليزية.
وفي فانادزور، ولدت فكرة فتح مطعم أصبح مصدر رزقهما، على الرغم من أن كيكي لم تكن تعرف كيف تطبخ حتى فقدت وظيفتها في عام 2020. فاستغلت وقت فراغها الذي اكتسبته حديثًا لصنع الأطباق اللبنانية التقليدية مثل خبز "الصاج". بعد فترة، بدأت ببيعها خارج مرآبها في مسقط رأسها في بلدة "بجّة" اللبنانية.
أما في تشرين الثاني من العام 2022 ، فقد حوّل كل من كيكي وناتالي روضة أطفال مهجورة إلى مطعم Sajj Terouh Setté ، الذي أشاد به عدد من الزبائن باعتباره المطعم اللبناني الأكثر أصالة في كل أنحاء أرمينيا، ويضم صوراً لمشاهير ومعالم لبنانية شهيرة، ولافتة خشبية مطلية باللون الأحمر تقول: "يلا حبيبي، فلنتناول الطعام اللبناني".
يمثل الاسم مهمتهما المتمثلة في إحضار القليل من لبنان إلى أرمينيا: الصاج هو اسم الفرن الذي يخبزون فيه خبز الصاج، و"تروح" هو اسم الممتلكات التي تملكها جدة كيكي في لبنان، و "Setté " تعني الجدة.
وفي الختام، وصفت كيكي هذه التجربة بالتالي: "هنا، صنعت لبنان الصغير الخاص بي"، لبنان الذي أحبه وأريد أن أتذكره باستمرار ، والذي أريد أن يكتشفه الاخرون".
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟.. هذا ما كشفته مصادر
Lebanon 24
هل ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟.. هذا ما كشفته مصادر
06:09 | 2023-08-15
15/08/2023 06:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-15
15/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
11:39 | 2023-08-15
15/08/2023 11:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
01:14 | 2023-08-16
16/08/2023 01:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... عدد كبير من الشبان سرقوا محلاً تجاريّاً فخماً!
Lebanon 24
بالفيديو... عدد كبير من الشبان سرقوا محلاً تجاريّاً فخماً!
06:00 | 2023-08-15
15/08/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
زينة كرم - Zeina Karam
أيضاً في لبنان
05:17 | 2023-08-16
في النبطية... جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد ومحاضر ضبط
05:14 | 2023-08-16
المطران تايت يطلق "راديو موران" في كندا: لترسيخ علاقة المغتربين بوطنهم الأم
05:00 | 2023-08-16
العطف الغربي على مسيحيي لبنان معدوم.. ورفض للتقسيم و"الحزب" المتضرر الاول
04:50 | 2023-08-16
بين جبهتي لبنان وغزّة.. تقريرٌ يكشفُ ما يفعله الجيش الإسرائيليّ
04:43 | 2023-08-16
بالصورة.. إليكم مضمون رسالة لودريان إلى النواب
04:37 | 2023-08-16
خطّطوا لخطفه وسلبه سيارته.. لكن هذا ما حصل لاحقاً!
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
16/08/2023 12:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
16/08/2023 12:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
16/08/2023 12:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24