قطعة أمل من صلب الأزمة... هذا ما فعلته لبنانيتان في أرمينيا

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فقدت الصبيتان وظيفتيهما في مجال الضيافة عام 2020 نتيجة تفاقم الأزمة المالية بالإضافة إلى انتشار جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وعلى الرغم من حبّهما العميق للبنان، إلا أنهما قررتا إجراء تغيير جذري عام 2021، فكانت وجهتهما أرمينيا، البلد اللتين لا تعرفان عنه شيئاً.وبعد انتقال كيكي وناتالي إلى يريفان، لم تتمكنا من العثور على وظائف في مجال الضيافة. وجدت كيكي عملاً في تدريس اللغة الإنكليزية، وناتالي وظيفة في سوبر ماركت ، لكن كيكي أقرّت بالحقيقة: "لم نكن سعداء في يريفان".في صباح يوم 14 آب 2022 ، حثّت كيكي صديقتها ناتالي على إلغاء مهامها المخطط لها في سوق سورمالو في العاصمة يريفان بسبب شعور باطني ولد لديها، لتكتشفا بعد وصولهما إلى مدينة فانادزور أن السوق انفجر بعد مغادرتهما مباشرة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين بسبب الألعاب النارية المخزنة بشكل غير صحيح في أحد مستودعات السوق.وبعد عام، انتهى الأمر بهما بإيجاد منزل وهدف في مدينة فانادزور الأرمينية الشمالية، وهي مركز صناعي سابق سقط نجمه مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وما جعلهما تستقران في هذه المدينة التي لا يتحدث فيها أحد اللغة الإنكليزية.